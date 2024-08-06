مصر: صفقة رأس الحكمة رفعت الفائض الأولي بموازنة 2023-2024 إلى 6.1 %

المصدر: رويترز

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أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الثلاثاء أن موازنة العام المالي 2023-2024 حققت فائضاً أولياً بلغ 2.5% بدون صفقة رأس الحكمة، و6.1% بعد إضافة صفقة رأس الحكمة.

وكشف أن دعم الوقود ارتفع 31 بالمئة على أساس سنوي في العام المالي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليارات دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10 بالمئة على أساس سنوي.

ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذا لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار.

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