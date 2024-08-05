تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في السعودية في يوليو

المصدر: رويترز

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أظهر مسح اليوم الاثنين أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية تراجع في يوليو مقارنة بالشهر السابق، مع زيادة الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في عامين ونصف العام.

وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً إلى 54.4 في يوليو من 55.0 في يونيو، وهي أقل قراءة منذ يناير 2022، رغم أنها لا تزال أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

كما تباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.7 في يوليو من 56.0 في يونيو، وهي أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022. ويرتبط ذلك جزئياً بضغوط الطاقة الإنتاجية وزيادة المنافسة، رغم استمرار دعم الطلب.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن الطلب يلعب دوراً حيوياً في توجيه الطلبيات وضمان استمرار نشاط الأعمال، بينما أدت المنافسة الكبيرة إلى ضغوط نزولية على الأسعار مع سعي الشركات للحفاظ على حصتها السوقية من خلال طرح أسعار أكثر جاذبية.

وأظهرت بيانات حكومية أولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انكمش 0.4% في الربع الثاني على أساس سنوي، بسبب انخفاض الأنشطة النفطية، ما حد من النمو الكلي لعدد من الأرباع. ويقول خبراء اقتصاد إن تعهد الحكومة بتوسيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد من المرجح أن يدعم نمو القطاع غير النفطي هذا العام، رغم تباطؤ النمو الإجمالي وانخفاض عائدات النفط الذي قد يحد من الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

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