كيان مصرفي عملاق قد يرى النور في الكويت

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدرس اثنان من أكبر البنوك الإسلامية في الكويت اندماجاً من شأنه أن يؤدي إلى إقامة كيان مصرفي إقليمي عملاق يتجاوز حجم أصوله 50 مليار دولار.

وجاء في بيان اليوم أن "بنك بوبيان وبنك الخليج يعتزمان إجراء دراسات الفحص النافي للجهالة والتقييم للنظر في جدوى الدمج"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وبنك بومبيان من بين أكبر البنوك الإسلامية في الكويت، حيث تبلغ أصوله 8.89 مليار دينار كويتي (29 مليار دولار أمريكي). وتبلغ إجمالي أصول بنك الخليج 7.43 مليارات دينار كويتي.

تأتي المحادثات وسط موجة من عمليات الدمج المصرفي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث سعى المقرضون إلى اكتساب المزيد من الحجم للتنافس بشكل أفضل مع المنافسين.

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