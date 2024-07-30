مصر تستهدف الحفاظ على دعم أسعار السولار

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للصحفيين اليوم "الثلاثاء" إن بلاده ستسعى إلى إبقاء أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، مدعومة عبر زيادة أسعار المنتجات البترولية الأخرى.

وأضاف "هيفضل السولار مدعوم، كل العملية هزود حاجات بسيطة محسوبة و.. هزود على البنزين".

ورفعت مصر "الخميس" الماضي أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15 % قبل مراجعة لصندوق النقد الدولي، وشهد السولار أكبر زيادة إذ ارتفع إلى 11.50 جنيه مصري “0.24 دولار” مقابل اللتر من 10 جنيهات.

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