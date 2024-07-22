تراجع تاريخي في الدين الخارجي لمصر بـ14 مليار دولار

المصدر: رويترز

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قال مركز الإعلام الأجنبي التابع لهيئة الاستعلامات المصرية اليوم "الاثنين" إن الديون الخارجية لمصر انخفضت بمقدار 14 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام حتى نهاية مايو، وهو أكبر انخفاض في تاريخ البلاد.

وأضاف المركز في بيان نقلا عن مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري لم يذكر اسمه أن الدين الخارجي لمصر تراجع إلى 154 مليار دولار حتى نهاية مايو مقارنة مع 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

واتفقت الحكومة على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس

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