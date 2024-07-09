ارتفاع إمدادات النفط الخام السعودي إلى الصين في أغسطس مع تخفيضات كبيرة في الأسعار

المصدر: رويترز

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قالت عدة مصادر تجارية اليوم الثلاثاء إن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين سترتفع في أغسطس إلى 44 مليون برميل على الأقل، بعد تخفيضات كبيرة في الأسعار من قبل شركة أرامكو السعودية العملاقة.

وأضافت المصادر أن صادرات أغسطس إلى الصين سترتفع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وستزيد من نحو 36 مليون برميل في يوليو تموز.

وستساعد هذه الزيادة أكبر دولة مصدرة للنفط على استعادة حصتها في أكبر سوق للاستيراد.

انخفضت الصادرات السعودية إلى الصين في يونيو إلى 1.12 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، وفقًا لبيانات من شركة كبلر للتحليلات. ومن بين المشترين الصينيين للنفط السعودي شركة تشجيانغ للبتروكيماويات وسينوبك وسينوكيم وبتروتشاينا.

وبشكل منفصل، قالت المصادر إن أرامكو السعودية ستورد الكمية التعاقدية الكاملة لثلاث شركات تكرير أخرى على الأقل في شمال آسيا في أغسطس .

يأتي التخصيص بعد أيام فقط من قيام أرامكو السعودية بتخفيض أسعار النفط الخام للتحميل في أغسطس إلى آسيا للشهر الثاني، ووصول سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي إلى أدنى مستوياته منذ مارس .

وقال أحد المصادر إن أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس للخام السعودي كانت أكثر معقولية عنها في الأشهر السابقة، عندما تم تسعير الإمدادات السعودية أعلى من الخامات الأخرى المباعة في سوق المعاملات الفورية.

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