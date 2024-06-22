هيئة السلع التموينية بمصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للشحن

المصدر: رويترز

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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم السبت إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للشحن خلال الفترة من 10 إلى 25 أغسطس أو من 26 أغسطس إلى 10 سبتمبر.

وتسعى الهيئة لشراء 30 ألف طن متري من زيت الصويا.

ويجب تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى خمسة آلاف طن.

وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس السداد عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة. والموعد النهائي لتقديم العروض هو 24 يونيو.

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