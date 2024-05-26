مصر تستهدف زراعة 3.5 ملايين فدان قمح في العام المالي القادم

المصدر: رويترز

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أكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الأحد أن مصر تستهدف زراعة 3.5 ملايين فدان قمح في العام المالي 2024-2025 زيادة من 3.2 ملايين في العام المالي الحالي 2023-2024.

وقالت الوزيرة في بيان إن ذلك يأتي "مع استهداف التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 ملايين طن مقابل نحو 3.9 ملايين طن في عام 2022-2023".

وتابعت أن مصر تسعى كذلك إلى "زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية لتصل إلي... 2.8 مليون فدان ذرة و220 ألف فدان فول بلدي".

وقالت إن ارتفاع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاثة "يسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحد من الواردات الزراعية".

وأضافت "المستهدف أيضا إضافة نحو 750 ألف فدان زراعية خلال عام 2024-2025 ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10.7 ملايين فدان".

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