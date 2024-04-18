مصر تعتزم خفض أسعار الخبز غير المدعم 40%

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وممثلون عن القطاع الخاص الخميس إن الحكومة اتفقت مع القطاع الخاص في البلاد على خفض أسعار ما يعرف بالخبز السياحي اعتبارا من يوم الأحد.

وحدد التسعير الثابت الجديد سعر رغيف الخبز السياحي وزن 25 و40 و80 جراما عند 50 قرشا (0.0104 دولار) و75 و150 قرشا على الترتيب.

كما تحدد سعر الخبز الأفرنجي (الفينو) وزن 35 و70 جراما عند 100 و150 قرشا على الترتيب.

وينتج القطاع الخاص في مصر الخبز السياحي، وهو غير مدعم.

وأعلن الأسعار الجديدة ممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

ويتراوح معدل التخفيضات بين 25 بالمئة إلى 40 بالمئة.

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