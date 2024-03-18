سلطنة عُمان تصدر 26.2 مليون برميل نفط بنهاية يناير الماضي

المصدر: د ب أ

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أعلنت سلطنة عُمان أن إجمالي صادراتها من النفط حتى نهاية شهر يناير الماضي بلغ نحو 26 مليونًا و201 ألف و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 2ر83 دولارا أمريكياً، حيث شكلت صادرات النفط 9ر83 % من إجمالي إنتاج النفط البالغ 31 مليونًا و236 ألفًا و200 برميل.

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في بيانات أوردتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم الإثنين، إلى أن إجمالي صادرات النفط سجل ارتفاعًا بـ 6ر0 % مقارنة بنهاية الشهر قبل الماضي حيث بلغ إجمالي الصادرات وقتها 26 مليونًا و46 ألفًا و300 برميل وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 4ر5 % حيث سجل وقتها 33 مليونًا و23 ألفًا و800 برميل.

وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 9ر7 % بنهاية الشهر قبل الماضي ليبلغ 23 مليونًا و930 ألفًا و900 برميل، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 7ر3 % مسجلا 7 ملايين و305 آلاف و200 برميل.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط مليونًا و7 آلاف و600 برميل حتى نهاية الشهر قبل الماضي.

وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت 25 مليونًا و200 ألف و600 برميل بارتفاع 5ر16 % تلتها اليابان بمليون و600 برميل وبانخفاض 1ر21% .



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