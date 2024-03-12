النفط يستقر بعد إبقاء أوبك توقعاتها بشأن نمو الطلب

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي والعام المقبل في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخارجه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1420 بتوقيت جرينتش. وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 31 سنتا إلى 78.24 دولارا للبرميل.

وأبقت أوبك اليوم على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبيا في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

ومن المقرر صدور التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، في حين يُتوقع أن تعلن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، تقديراتها يوم الخميس المقبل.

وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية".

وأضافوا "بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب" في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

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