الذهب يواصل التألق ويتجه لأفضل أسبوع في 5 أشهر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة وسط توقعات متزايدة بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2168.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1057 بتوقيت جرينتش في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2175.50 دولارا.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولار في وقت سابق من الجلسة وارتفع بنسبة تزيد عن 4.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر.

وقال مايكل ويدمر، رئيس قسم أبحاث المعادن في بنك أوف أمريكا "أعتقد أن الطلب الكبير الذي (شهدته سوق الذهب)... كان بدافع المضاربة فحسب".

وينصب تركيز المتعاملين على بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والتي ستوجه السوق في الأمد القريب.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولار، فيما صعد البلاتين 0.1 إلى 920.25 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1048.76 دولارا. وحققت المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز