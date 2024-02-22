مجلس الوزراء المصري يعلن الموافقة على صفقة استثمارية كبرى

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس على "أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى" من شأنها "زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي"، لكنه لم يحدد طبيعة الصفقة أو قيمتها أو الجهة التي تم إبرامها معها.

وأردف مدبولي قائلا "المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية".

وذكر أن "هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي" في وقت تضع فيه مصر اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة بالكامل مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.

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