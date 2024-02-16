مصر تعلن شراء 180 ألف طن من القمح

المصدر: رويترز

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس، أنها اشترت 180 ألف طن من القمح في ممارسة.

وأوضحت الهيئة، وهي مشتري الحبوب الحكومي، أن الشراء يشمل 120 ألف طن من القمح الأوكراني، و60 ألف طن من القمح الروماني.

كان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد كشف، في يناير الماضي، أن بلاده ستستورد نحو 7 ملايين طن من القمح في عام 2024.

وقال المصيلحي إنه سيكون هناك تعليق مؤقت لطرح القمح في البورصة السلعية بسبب المضاربة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة ستستأنف طرحه مرة أخرى بالبورصة قريباً.

وذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي لمدة 4.2 أشهر.

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