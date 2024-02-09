تباطؤ التضخم في مصر أكثر من المتوقع في يناير

المصدر: رويترز

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في يناير، مقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في ديسمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في ديسمبر.

وفي العام المنتهي في يناير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في ديسمبر.

ووفقاً لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللاً أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.

ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.

وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، تراجع إلى 29 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 34.2 بالمئة في ديسمبر.

وتوقع متوسط آراء خمسة محللين تباطؤ التضخم الأساسي إلى 31.9 بالمئة فقط.

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