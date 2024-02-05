المركزي المصري: 35.25 مليار دولار صافي الاحتياطيات الأجنبية في يناير

المصدر: رويترز

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد ارتفع من 35.22 مليار دولار في ديسمبر إلى 35.25 مليار دولار في يناير.

وذكر البنك، اليوم، أنه باع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149 بالمئة.

وأوضح أن أذون الخزانة هذه تحل محل أوراق مستحقة بقيمة 1.07 مليار دولار لأجل عام، وكان عائدها 4.90 بالمئة.

ولفت إلى أن العائد على سندات خزانة أمريكية لأجل عام في عطاء قبل أسبوعين بلغ نحو 4.81 بالمئة.

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