«المركزي المصري» يكشف حقيقة التعليمات الجديدة بشأن السحب النقدي

المصدر: د ب أ

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كشف البنك المركزي المصري حقيقة التعليمات الجديدة بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، وذلك خلال بيان رسمي أصدره اليوم.

وأكد البنك المركزي عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي، موضحاً أن التعليمات الصادرة بتاريخ أغسطس 2022 الخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حالياً دون تعديل، وذلك بحسب بوابة «الأهرام» الإخبارية.

وأضاف أن ذلك يأتي ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية، التي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى البنوك كافة.

وأهاب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي المصري.

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