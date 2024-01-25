وزير الخارجية البريطاني يحث إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة السماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في القطاع المحاصر الذين يعيشون "وضعا مأساويا".

وقال كاميرون، الذي يزور الشرق الأوسط والتقى بشكل منفصل بنتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء، إن بريطانيا وقطر تتعاونان معا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوا اليوم الخميس ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وشنت إسرائيل، التي تنكر عرقلتها إدخال المساعدات، حربا جوية وبرية على غزة بعد أن شن مسلحو حركة (حماس) هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز رهائن، لا يزال نحو 130 منهم محتجزين في غزة.

وأدى الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على ذلك إلى مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني وتسبب في أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

وقال كاميرون "حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره. يجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي... لقد رفعنا مساعداتنا لغزة إلى ثلاثة أمثال... لكن جهودنا لن تحدث فرقا إلا إذا وصلت المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف "وكما قلت لرئيس الوزراء نتانياهو... يجب أن يتمكن المزيد من شاحنات (المساعدات) من الوصول إلى غزة ويجب فتح مزيد من المعابر. نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار".".

وذكر مكتب كاميرون أنه حث القادة الإسرائيليين على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات إلى غزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز