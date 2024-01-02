العام الجديد يحمل للمصريين زيادة كبيرة في الأسعار

المصدر: رويترز

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استهل المصريون العام الجديد بمواجهة سلسلة ارتفاعات في الأسعار في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لكبح تضخم متزايد. ورفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الانترنت، إذ زادت المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة أسعار الانترنت 33 بالمئة تقريبا اعتبارا من الخامس من يناير وذلك وفقا لمسؤول بالشركة طلب عدم نشر اسمه.

وزادت أيضا شركتا أورانج وفودافون الخاصتان رسوم الانترنت بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ما يبدو.

وسجل تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية 34.6 بالمئة في نوفمبر.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الكهرباء قريبا بنحو 15 بالمئة في المتوسط، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية. ولم تعلن بعد وزارة الكهرباء عن أي زيادات.

وقال مسؤولون بمحطات قطارات الأنفاق يوم الاثنين إن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر مترو القاهرة بما يصل إلى 20 بالمئة، إذ زاد سعر تذكرة الركوب لتسع محطات أو أقل إلى ستة جنيهات (0.19 دولار) من خمسة، كما زادت أسعار تذاكر الرحلات الأطول بمعدلات أكبر.

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