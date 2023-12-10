الكويت: توقف الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب الضباب

المصدر: د ب أ

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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في ميناءي الشويخ والشعيبة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة الأحد في بيان صحفي إن حركة الملاحة تم إيقافها نظرا إلى "انخفاض مستوى الرؤية الأفقية" نتيجة تشكل الضباب.

من جانب آخر، أعلن الطيران المدني أن الملاحة الجوية في مطار الكويت طبيعية رغم الضباب.

وتوقعت إدارة الارصاد الجوية استمرار تشكل الضباب حتى ساعات الصباح الباكر لا سيما على المناطق الساحلية وبعض مناطق البلاد.

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