السعودية تعلن استثمارات وتمويلات لإفريقيا بـ41 مليار دولار

المصدر: د ب أ

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أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ،عن تقديم المملكة 41 مليار دولار إلى دول أفريقيا في صورة استثمارات وتمويلات ومشروعات إنمائية حتى 2030.

وقال الأمير محمد، في كلمته بالقمة السعودية الأفريقية المنعقدة اليوم "الجمعة" في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لأفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل.

وأعلن ولي العهد أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأشار ولي العهد في كلمته إلى العلاقات الوثيقة مع الدول الأفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية.

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