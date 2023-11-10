بعضها تاريخي.. مصر تقترب من إنجاز صفقة لبيع 7 فنادق

المصدر: رويترز

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أعلن أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، أمس، أن مصر ستنتهي من بيع سبعة فنادق، بعضها تاريخي، بحلول نهاية العام.

وقال، في مقابلة خلال مؤتمر «رويترز نكست» في نيويورك: «تمت ترسية العطاءات. لذا، فنحن الآن ماضون صوب إتمام (الصفقة) قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين».

وأضاف: «سيحسنون وضع هذه الأصول القيمة في مصر، بهدف طرحها في البورصة».

والفنادق المبيعة، بين أعرق الفنادق المصرية، هي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري، لكنه أوضح، في المقابلة، أنه يعتقد بأن التضخم في مصر وصل إلى ذروته، مؤكداً أن خفض قيمة عملتها جيد للتحكم في تكاليف الإنتاج.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في أكتوبر يوم السبت، وتسارع معدل التضخم الرئيس إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 في المئة في سبتمبر.

وقال سليمان إن هناك استغلالاً جيداً للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة».

وأضاف: «نعمل على إقامة هذه الشراكات مع القطاع الخاص لتولي القيادة وتحويل الشركات المملوكة للدولة (لوضع أفضل)».

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