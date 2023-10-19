قطر للطاقة ترفع سعر خام الشاهين تحميل ديسمبر لأعلى مستوى في عام

المصدر: رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن شركة قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين تحميل ديسمبر للمشترين بعقود محددة المدة لأعلى مستوى في عام، بدعم من استمرار تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتحدد السعر لشهر ديسمبر كانون الأول عند علاوة 3.25 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي مقابل 2.73 دولار للبرميل في نوفمبر ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وتقلصت إمدادات الخام متوسط ​​الكبريت مع تمديد السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023، بالإضافة إلى خفض الإنتاج الأوسع من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين من بينهم روسيا ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+.

وأثار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس المخاوف من اتساع التوترات الجيوسياسية وتقويض استقرار إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وتحدد السعر للمشترين بعقود محددة الأجل بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في ديسمبر في عطائها الشهري.

واشترت إكسون موبيل وميتسوي وبتروناس الشحنات الثلاث بعلاوة تتراوح بين 2.68 إلى 3.30 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لدبي.

وقالت المصادر التجارية إن هناك إجمالا 17 شحنة من خام الشاهين متاحة لشهر ديسمبر ارتفاعا من 13 شحنة في الشهر السابق.

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