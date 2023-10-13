الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تشتري 470 ألف طن قمحاً

المصدر: رويترز

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أمس، أنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية.

وأوضحت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

وكان متعاملون قد صرَّحوا بأن الهيئة اشترت، الثلاثاء، نحو 480 ألف طن من القمح الروسي بالأمر المباشر من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية «يونايتد غرين كومباني».

وتوقع المتعاملون شحن القمح في شهري نوفمبر وديسمبر، وقدَّروا سعر الطن بنحو 265 دولاراً تسليم متن السفينة، على أن يكون الدفع بخطابات ضمان مدتها 270 يوماً.

وسبق أن قدَّر المتعاملون الكمية بنحو مليون طن، لكن عدَّلوها لاحقاً إلى 480 ألفاً على ثماني شحنات زنة كل منها 60 ألفاً.

وقال المتعاملون إن هناك أسعاراً دنيا مختلفة للمبيعات بالأمر المباشر وفي المناقصات العامة، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف أيضاً حسب الشهر ونسبة البروتين في القمح.

وأفاد متعامل بأن من المعتقد أن الحد الأدنى للسعر لشهر نوفمبر سيبلغ 270 دولاراً للطن.

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