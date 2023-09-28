مصر : متوسط إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية،اليوم الخميس ، أن متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً .

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي بلغ نحو 5.9 مليار قدم مكعب يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.

وأشارت إلى أنه تم حفر ثمانية آبار استكشافية نتج عنها تحقيق خمسة اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل ، و بلغ إجمالى حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعب غاز و 23 مليون برميل متكثفات.

ووفق البيان ، تم تنفيذ ستة مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعهم على خريطة الإنتاج ، علاوة علي وضع 36 بئرا على الإنتاج بإجمالى إنتاج أولى 666 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 17 ألف برميل متكثفات يومياً ، وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالى 738 مليون دولار .

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى إلى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .

و أشار الملا ، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2022/2023 ، إلى أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكانى والتوسع التنموى والصناعى تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها أيضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات ، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة مابين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعى وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة .

وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة وترشيد الاستهلاك منها ورفع الوعى بذلك من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها وبما يؤدى الى خفض الانبعاثات وفقاً لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد .

و لفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعى تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذى يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك .

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