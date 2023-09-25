البنك الإسلامي للتنمية يبدأ بيع صكوك لأجل 5 سنوات

المصدر: رويترز

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ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر) اليوم الاثنين أن البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية حدد سعرا استرشاديا أوليا يبلغ نحو 57 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لبيع صكوك إسلامية لأجل خمس سنوات تستحق في أكتوبر 2028.

وقالت الخدمة إنه يمكن طرح صكوك ذات حجم قياسي وسعر فائدة ثابت في إطار برنامج إصدار شهادات ائتمان مقومة بالدولار قيمته 25 مليار دولار، إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

وكلف البنك الإسلامي للتنمية كلا من باركليز وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول وجيه.بي مورجان وبنك ميزوهو وبنك ناتيكسيس وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين لبيع الصكوك.

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