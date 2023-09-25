"سال" السعودية قد تجمع ما يصل إلى 678 مليون دولار في اكتتاب عام

المصدر: رويترز

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كشفت شركة "سال" السعودية للخدمات اللوجستية اليوم الاثنين عن نطاق سعري لسهمها في اكتتاب عام بما قد يمكنها من جمع ما يصل إلى 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار).

الشركة مملوكة بنسبة 70 بالمئة للخطوط السعودية وبنسبة 30 بالمئة لشركة ترابط لخدمات الشحن الجوي وتطرح الشركتان معا حصة تبلغ 30 بالمئة في سال للاكتتاب العام تشمل 24 مليون سهم عادي.

وحددت سال النطاق السعري بين 98 ريالا (26.13 دولار) و106 ريالات للسهم.

ومن المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 2.35 مليار ريال و2.54 مليار ريال بما يشير إلى قيمة سوقية وقت الإدراج تتراوح بين 7.84 مليار ريال و8.48 مليار ريال.

وشركة إتش.إس.بي.سي العربية السعودية هي المستشار المالي الوحيد ومنسق الطرح ومدير الاكتتاب.

ومجال الطيران جزء من استراتيجية الحكومة لتحول المملكة إلى مركز نقل ولوجستيات عالمي بحلول 2030 ومطار الرياض هو مقر لشركة طيران جديدة ستنافس شركات كبرى في المنطقة مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وسال من الشركات الأساسية في هذا القطاع في المملكة إذ تبلغ حصتها من السوق نحو 95 بالمئة وتقدم خدمات في 18 مطارا محليا كما تتعامل مع شحنات التوقف المؤقت والصادرات.

وسجلت سال إيرادات بلغت 1.22 مليار ريال لعام 2022 وصافي دخل بلغ 362 مليون ريال. وانضمت إلى عدد كبير من الشركات التي تسعى للإدراج في البورصة السعودية وهي أكبر سوق بالمنطقة.

وقالت شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز الأسبوع الماضي إنها حددت السعر النهائي للأسهم في الطرح العام الأولي مما يعني ضمنا تقديرا يزيد على 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار) للشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي بالمملكة.

وقفزت أسهم شركة لومي السعودية لتأجير السيارات بما يصل إلى 30 بالمئة عن سعر الطرح عند الإدراج اليوم الاثنين بعد أن جمعت 290 مليون دولار من طرحها العام الأولي لحصة 30 بالمئة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو ثاني أعلى مبلغ في الخمسة عشر عاما الماضية.

وكان هناك 23 إدراجا جديدا في البورصة في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر من أي إجمالي آخر في النصف الأول منذ عام 2008.

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