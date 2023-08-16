"توتال إنيرجيز": التنقيب عن النفط والغاز في لبنان سيبدأ أواخر الشهر الجاري

المصدر: رويترز

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أعلنت شركة "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء ، أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالرقعة التاسعة في المياه اللبنانيّة ستبدأ أواخر الشهر الجاري .

وأفادت الشركة /مشغّل الرقعة التاسعة/ ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، بـ "وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانيّة إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت".

وأضافت أن "هذه المروحيّة، التي تديرها شركة Gulf Helicopters بعد أن تعاقدت معها شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 ستنقل الفرق إلى منصة الحفر"، لافتة إلى أن "وصول الآليتين خطوة مهمّة في التحضير لحفر البئر الاستكشافيّة في الرّقعة الرقم 9 الذي سيبدأ في أواخر الشهر الحالي".

وأشارت إلى أن زيارة ميدانيّة تمت اليوم في مطار بيروت في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الأشغال العامّة والنّقل علي حميه إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول"، موضحة أن "هذه الزيارة شكلت فرصة للتذكير بأنّه تمّ العمل وفقاً لجدول العمليّات والتقدّم بالأنشطة وفقًا للالتزام الذي تعهّد به الشركاء في يناير الماضي ".

ووفق البيان ، تعمل توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج في لبنان منذ عام 2018 ، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتيْ الإستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن التاسعة والرابعة ، بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن .

وأشارت الشركة إلى أنها أنهت أوّل بئر استكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل عام 2020 وفقًا لالتزاماتها التعاقديّة".

ونوهت إلى أنها تستعد مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة لحفر بئر إستكشافيّ ثانٍ، وسيتمّ حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023".

وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قال ، في تصريح على منصة " اكس" ، :" وصلت صباح اليوم باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 إلى نقطة الحفر المحددة لها ".

وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية، في ديسمبر عام 2017 في كل من الرقعتين الرابعة شمال بيروت و التاسعة جنوب لبنان في المياه البحرية اللبنانية.

ووجّهت شركة "نوفاتيك" الروسية، كتاباً إلى وزارة الطاقة اللبنانية في يونيو 2022، تبلغها فيه بأنها لم تعد ترغب في الاستمرار بالتزاماتها التعاقدية من ضمن حصّتها البالغة 20% من العقد الموقع مع تحالف الشركات الملتزمة باستكشاف الرقعتين.

وتم في 29 يناير الماضي توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين بمناسبة دخول شركة" قطر للطاقة" كشريكة لـ "توتال إنيرجيز" و"إيني " .

وأصبحت نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقيتين كالتالي، توتال انيرجيز 35 % ، وإيني 35 % وقطر للطاقة 30% ، وتتراوح حصة لبنان في حال اكتشاف النفط والغاز ما بين 54 و63 % بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.

وتتضمن المياه البحريّة اللبنانيّة 10 رقع أو بلوكات، تُعرَض للمزايدة تباعاً خلال دورات التراخيص التي تنظّمها الدولة اللبنانيّة.



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