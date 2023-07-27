محافظ المركزي العراقي يكشف سبب تراجع الدينار

المصدر: رويترز

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أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية أمس الأربعاء أن قيمة الدينار العراقي تراجعت أمام الدولار بسبب محاولات بعض التجار الحصول على العملة الصعبة من السوق السوداء بدلا من الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية للبنك.

وذكر العلاق أن بعض التجار لا يستطيعون الدخول إلى المنصة بسبب ممارستهم لنشاطات مالية غير مشروعة، لكنه قال إن الارتفاع في سعر الصرف في السوق "وقتي" في ظل دخول المزيد من الأفراد والشركات إلى المنصة.

ولفت العلاق إلى "ظاهرة المضاربين في السوق الذين يقومون ببث الإشاعات وخلق أزمة تؤدي إلى رفع السعر".

وجرى تداول الدينار عند 1580 مقابل الدولار أمس الأربعاء مقارنة بتداوله عند 1470 للدولار منذ نحو أسبوع.

وسعر الصرف الرسمي محدد عند 1300 دينار مقابل الدولار.

وبموجب قواعد تنظيمية أمريكية أكثر صرامة دخلت حيز التنفيذ العام الماضي لضبط آلية حصول العراق على الدولار، يتعين أن تمر جميع طلبات التحويلات المالية عبر نظام إلكتروني يتضمن معلومات تفصيلية عن المستقبل النهائي للدولارات.

وتهدف الإجراءات الأمريكية إلى وضع حد للتحويلات غير المشروعة للدولار إلى إيران وممارسة ضغوط إضافية على طهران مع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وقضايا أخرى محل خلاف.

لكن مسؤولي المركزي العراقي يقولون إن النظام تسبب في إبطاء الحصول على الدولار مع وجود فترات انتظار تتجاوز الشهر في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى توجه كثير من التجار إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، وهو أمر يؤدي بدوره إلى رفع سعر الصرف.

وقال العلاق إن معدل المبيعات اليومية المنفذة فعلا بالبنك المركزي يصل إلى 155 مليون دولار، مضيفا أنه يكفي لتغطية جميع الطلبات. وذكر أن حجم احتياطي العراق من العملات الأجنبية أكثر من 113 مليار دولار.

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