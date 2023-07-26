المصدر: البيان

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حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 26 يوليو، على استقراره، بعد قرار إصدار شهادات دولارية لمدة 3 سنوات ذات عوائد سنوية لفئتي 9% و7%.

وكان البنك الأهلي قد طرح أمس الثلاثاء شهادة "الأهلى فوراً الدولارية" لمدة 3 سنوات بعائد سنوي قدره 9%، يصرف مقدماً بالجنيه المصري عن الفترة الكاملة وبمعدل 27% من قيمة الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة في نهاية فترة الاستثمار بالدولار الأمريكي.

كما طرح أيضاً شهادة "الأهلى بلس الدولارية" لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 7%، يتم صرفه كل 3 أشهر بالدولار الأمريكي.

كما يحق للمستثمر الحصول على قرض بحد أقصى 50% من قيمة الشهادة بالجنيه المصري وحتى 10 ملايين جنيه، ويكون معدل الفائدة على القرض أقل من معدل الفائدة للقروض في البنك المركزي بنسبة 2.25%.

تذكر أن الاستثمار في الشهادات يتطلب دراسة وتقييم للظروف الاقتصادية والشخصية ويجب أن يكون ضمن استراتيجية استثمار متوازنة. ولذلك، قد يكون من الأفضل التشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 للشراء و30.93 جنيه مصري للبيع داخل البنك المركزي المصري، بينما سجل اليورو 33.9619 جنيه مصري للشراء و34.0819 جنيه مصري للبيع في البنك ذاته.

كما أظهر الدولار الأمريكي أداءً مستقراً أيضاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر 30.75 جنيه مصري للشراء و30.85 جنيه مصري للبيع، في حين وصل سعر اليورو إلى 32.9456 جنيه مصري للشراء و33.4352 جنيه مصري للبيع في البنوك المذكورة.

وفي البنوك الخاصة، وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه مصري للشراء و30.95 جنيه مصري للبيع داخل البنك التجاري الدولي Cib. وبينما في مصرف أبوظبي الإسلامي، تم تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه بـ30.90 للشراء و30.95 جنيه مصري للبيع.

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