سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 24 يوليو 2023

المصدر: البيان

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حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره في البنوك المصرية، صباح اليوم الاثنين، مع بداية الأسبوع في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو سعر 33.9619 جنيه للشراء، و34.0819 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك الحكومية والخاصة:

في بنك مصر، سجل الدولار سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري، سجل الدولار سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك البركة، وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

في بنك التجاري الدولي، سجل الدولار سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وأخيراً، في البنك المصري الخليجي، سجل الدولار سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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