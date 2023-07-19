الجزائر: استهلاك الكهرباء سجل ذروة تاريخية جديدة

المصدر: د ب أ

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كشف مسؤول في شركة انتاج وتوزيع الكهرباء " سونلجاز" المملوكة للدولة الجزائرية، أن الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية سجل الثلاثاء، ذروة تاريخية جديدة تقدر بـ 18476 ميجاوات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم شركة "سونلجاز"، خليل هدنة، قوله إن هذا المستوى القياسي الرابع خلال صيف 2023 راجع إلى تواصل ارتفاع درجات الحرارة منذ مستهل شهر يوليو.

وسجلت منظومة تسيير الشبكة الكهربائية ما يعادل 1000 ميجاوات إضافية كزيادة في استهلاك للكهرباء، مقارنة بالذروة الأخيرة المسجلة يوم 9 يوليو، وفارقا ب 1654 ميجاوات مقارنة بالذروة المسجلة السنة الماضية (منتصف أغسطس 2022).

وأبرز هدنة أن "الشبكة ومعداتها لم تسجل أي ضرر ولا تذبذب"، لافتا إلى أن الذروة المسجلة ظهر الثلاثاء في الجزائر تمثل ضعف سقف الاستهلاك المسجل في الشتاء: " وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي باشرتها سونلجاز للاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء".

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