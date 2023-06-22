مصر تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

المصدر: د ب أ

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أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقي على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، اليــوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسة.

وأوضحت أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9% خلال الربع الأخير من عام 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من العام نفسه.

وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وقالت إن معدل البطالة انخفض بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

ووفقاً للجنة، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو الماضي، على الترتيب.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية.

ونوهت اللجنة إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها عليها في اجتماع مايو الماضي.

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