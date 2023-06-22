البنك الدولي يقرض تونس 268.4 مليون دولار

المصدر: رويترز

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كشفت وكالة الأنباء التونسية، اليوم، أن تونس ومجموعة البنك الدولي وقعا اتفاق قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وقالت الوكالة إن المشروع، المعروف باسم «ألماد»، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو.

وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزاً أوروبياً للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يؤدي دوراً في استراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.

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