المغرب.. "المركزي" يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3%

المصدر: رويترز

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أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التشديد النقدي اليوم الثلاثاء وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة بالمئة بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.

وقال البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.8 بالمئة العام المقبل.

وأضاف أن الاقتصاد المغربي سينمو 2.4 بالمئة هذا العام و3.3 العام المقبل بعدما نما 1.3 بالمئة في 2022.

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