مؤسسة التمويل الدولية تعلن مساعدة مصر على تسييل أصولها

المصدر: رويترز

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أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن اعتزامها مساعدة مصر على تسييل أصولها.

وأوضحت المؤسسة، اليوم، أنها ستعمل مستشاراً استراتيجيا لمصر في خططها الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضافت في بيان، أنها ستقدم المشورة لبرنامج تسييل الأصول الحكومي الذي سيركز على تسخير المعرفة ورأس المال لدى القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة، مشيرةً إلى أن ذلك سيشمل هيكلة الأصول وتجهيزها للبيع.

وأعلنت الحكومة المصرية، العام الماضي، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي فيها دوراً أكبر.

وتسعى مصر جاهدة لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة وجذب استثمارات جديدة واحتواء أعباء الديون المتزايدة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم، في مؤتمر أذاعه التلفزيون مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب: «سيكون لدينا شراكة لمدة خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل».

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