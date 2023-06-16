الهند تبحث اتفاق مقايضة سلع مع مصر

المصدر: رويترز

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كشفت مصادر لـ«رويترز» أن الهند تبحث اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع، مثل الأسمدة والغاز، مع مصر، في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.

وأوضح مصدر مطلع أن من المرجَّح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر.

وأضاف أن الاتفاق سيسمح لمصر أن تُجري مشتريات بالروبية، مشيراً إلى أن بحث المقايضة يجري كوسيلة لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند.

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