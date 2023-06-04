مصر تدفع بـ 3 قاطرات لسحب ناقلة بترول تعطلت خلال عبورها قناة السويس

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ، اليوم الأحد ، أنه تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول (SEAVIGOUR) تعطلت ماكيناتها وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين .

وقال ربيع ، في منشور أورده على حساب هيئة قناة السويس بموقع "تويتر" اليوم ، إنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة ، تم الدفع على الفور بثلاث قاطرات شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنا ، والقاطرة "بورسعيد 2 " ، والقاطرة "بورسعيد 3".

وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادا لقطرها .

ووجه ربيع رسالة طمآنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكيلومتر 17 ترقيم قناة ، لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى ، فيما تنتظم الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبرى مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة .

وأكد ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطواريء المحتملة .

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