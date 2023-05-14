مصر تبيع 9.5% من أسهم «المصرية للاتصالات»

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وزارة المالية المصرية أن الحكومة باعت حصة تعادل 9.5 في المئة من أسهم شركة المصرية للاتصالات.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن الحكومة باعت الحصة مقابل 3.75 مليارات جنيه مصري (121.6 مليون دولار).

وهذه هي ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ أن وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 29 أبريل بالمضي قدماً في برنامج الطروحات وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو.

وبموجب حزمة دعم مالي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار وتستمر لمدة 46 شهراً أُبرمت في ديسمبر، وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتقليل مشاركة الدولة في المشروعات الاقتصادية والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر فيها.

وذكر موقع «البورصة المصرية»، اليوم، أنه تم تنفيذ بيع 162.2 مليون سهم لـ«المصرية للاتصالات» في السوق الثانوية بالبورصة بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه مصري.

وقالت وزارة المالية إن الأسهم بيعت بسعر 23.11 جنيه للسهم في طرح جرى تغطيته 3.11 مرة.

ويجري الآن طرح 0.5 في المئة من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.

وسيؤدي البيع الذي يجري على مرحلتين إلى خفض حصة الحكومة في «المصرية للاتصالات» إلى 70 في المئة بعد أن كانت 80 في المئة في السابق، مع طرح 20 في المئة المتبقية في البورصة المصرية.

وذكرت مصادر بسوق المال أن بنكين استثماريين محليين هما سي.آي كابيتال والأهلي فاروس يديران عملية البيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز