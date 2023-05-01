مصر ترفع أسعار معظم السلع المدعومة

المصدر: رويترز

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رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أسعار معظم السلع المدعومة المبيعة لأكثر من نصف عدد السكان اعتباراً من اليوم.

أظهرت وثيقة أن من ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها، زجاجة الزيت النباتي التي زاد سعرها إلى 30 جنيها (0.97 دولار) من 25 جنيهاً، كما ارتفع سعر كيسي السكر والأرز بوزن كيلوغرام واحد إلى 12.60 جنيهاً من 10.50 جنيهات.

ويستفيد أكثر من 60 مليون نسمة من منظومة الدعم التي تحصل بموجبها كل أسرة لديها بطاقة تموين على 50 جنيها مصرياً (1.62 دولار) للفرد شهرياً لشراء نحو 32 سلعة تشمل المعكرونة والدقيق والفول بأسعار مدعومة.

وتوفر الحكومة الخبز مدعوماً بشكل كبير لأكثر من 70 مليون من أصل 104 ملايين مواطن.

وأجَّلت الحكومة خطط رفع سعر الخبز المدعم، الذي لم يتغير منذ عقود، بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتعاني مصر، وهي مستورد رئيس لسلع أساسية مثل القمح والزيوت النباتية، أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تقترب من 50 في المئة مقابل الدولار، وتقليص حجم الواردات وارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 في المئة في مارس آذار الماضي، ليقترب كثيراً من أعلى معدل له على الإطلاق.

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