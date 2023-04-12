مصر ترفع سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب

المصدر: رويترز

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وافق مجلس الوزراء‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬المصري خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كيلوجراما) إلى 1500 جنيه (48.59 دولارا).

ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50 بالمئة عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس.

ووافقت الحكومة في يناير على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.

وقالت الحكومة في بيان إن هذا القرار "يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية".

وأضاف البيان أن القرار جاء بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة سعر توريد القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليونا من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين.

وقال وزير التموين علي المصيلحي‭‭‭ ‬‬‬في يناير إن مصر تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم الذي يبدأ في أبريل.

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