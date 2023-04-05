احتكاك ناقلتين في قناة السويس

المصدر: رويترز

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كشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن وقوع احتكاك لناقلتين في القناة، مؤكداً أن الحادث البسيط لم يؤثر في حركة الملاحة.

وأوضح ربيع، في بيان، أن الناقلتين كانتا تنتظران، اليوم، بمنطقة البحيرات الكبرى في القناة، مشيراً أنهما احتكتا بعضهما ببعض.

وقال إن الحادث وقع بينما كانت الناقلة «أليجوت» تستعد للتحرك من منطقة المخطاف، وذلك في حين كانت الناقلة «ليريك ماجنوليا» في الانتظار.

وأضاف أن تقرير المعاينة المبدئية أظهر عدم وجود أضرار كبيرة أو حدوث أي تلوث في محيط الناقلتين.

ومن المنتظر استئناف الناقلتين رحلتيهما بالقناة صباح اليوم.

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