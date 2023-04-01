افتتاح مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بالعراق

المصدر: د ب أ

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افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بطاقة 140 ألف برميل يومياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني أجرى جولة ميدانية على مفاصل المصفى، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج، والخطط المستقبلية للتطوير.

ويعد مشروع مصفاة كربلاء الذي نفذته شركة هيونداي الكورية الجنوبية من المشاريع الإستراتيجية، وهو أول مصفاة في العراق يعمل بتقنيات حديثة، ومنتجاته البيضاء تنتج وفق أحدث المواصفات الأوروبية المصنفة صديقة للبيئة، وتصل نسبة نقاوة البنزين المنتج إلى درجة 95 أوكتان، ويلتزم المشروع بقانون البيئة العراقي.

كما تشتمل المصفاة على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزينة بطاقات إنتاجية كبيرة، ومستودعا متكاملا، ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميجاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة 50 ميجاواط لتزويد المصفاة بإحتياجاته، وسيجهز من خلالها 60 ميجاواط للشبكة الوطنية.

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