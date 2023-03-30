السعودية تحظر استيراد الروبيان من الهند مؤقتاً بسبب فيروس

المصدر: د ب أ

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية فرض حظر مؤقت على استيراد الروبيان (الجمبري) من الهند.وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية "طلبت سحب عينات من المنتجات البحرية المستوردة من خلال المنافذ الحدودية، حيث اتضح بعد سـحب العينات ظهور نتائج إيجابية لفيروس متلازمة البقع البيضاء في منتجات الروبيان المجمدة المستوردة من الهند".

وأضافت أنها قررت على إثر هذه النتائج فرض الحظر المؤقت على استيراد الروبيان من الهند لحين قيام الجانب الهندي بتقديم ضمانات كافية تضمن سلامة تلك المنتجات المصدرة إلى المملكة، وضمان عدم انتقال الفيروس إلى الثروة السمكية بالسعودية.

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