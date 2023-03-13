قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومي في تاريخها

المصدر: د ب أ

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قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، للصحفيين صباح اليوم الاثنين إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة حيث تعبر 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3ر6 مليون طن.

وقال ربيع في تصريحات للصحفيين بمكتبه اليوم الإثنين إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال يبلغ 56 سفينة بحمولات صافية قدرها 4ر3 مليون طن، فيما تعبر 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية 9ر2 مليون طن.

وتسجل حركة الملاحة بالقناة، اليوم الإثنين، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 25 سفينة حاويات و28 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 33 ناقلة، و6 سفن من حاملات السيارات، و15 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وغيرها.

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