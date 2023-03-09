أسرع وتيره منذ 11 عاماً.. الاقتصاد السعودي ينمو 8.7 % في 2022

المصدر: د ب أ

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7 %، وهي أسرع وتيرة في 11 عاماً.

وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5ر5 % في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.

فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 3ر1 % في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.

وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 2ر6 % على أساس سنوي، و3ر1 % على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 1ر6 % على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 3ر0 % على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 9ر2 % على أساس سنوي،و 8ر0 % على أساس ربعي.

وجاء الارتفاع من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 4ر15 %، والأنشطة غير النفطية بمعدل 4ر5 %، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 6ر2 %.

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