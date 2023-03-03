البنك الدولي يكشف حجم الأضرار المادية لزلازل سوريا

المصدر: رويترز

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كشف البنك الدولي عن حجم الأضرار المادية التي أحدثتها الزلازل في سوريا.

وأوضح البنك، اليوم، أن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، الشهر الماضي، تسببت في أضرار مادية مباشرة تقدَّر بنحو 5.1 مليارات دولار في سوريا، وفاقمت الدمار في بلد أنهكته بالفعل سنوات من الحرب.

وذكر، في بيان، أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدَّر بنحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، بعدما نشر ما وصفه بأنه تقدير شامل وسريع في الوقت نفسه للأضرار.

وأكد أن من بين المباني المتضررة مواقع للتراث الثقافي في مناطق تاريخية بسوريا.

وقال جان-كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «تسببت هذ الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعانيها الشعب السوري منذ سنوات».

وأضاف كاريه أن «الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو في سوريا».

ولفت البنك إلى أن محافظة حلب وحدها أشد المحافظات تضرراً، إذ سجلت 45 في المئة من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل، تلتها إدلب بنسبة 37 في المئة من الأضرار، ثم محافظة اللاذقية الساحلية بنسبة 11 في المئة.

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