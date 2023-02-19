حاكم مصرف لبنان المركزي يقرر ترك منصبه

المصدر: رويترز

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أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو.

وقال سلامة، في مقابلة مع قناة «القاهرة» الإخبارية، اليوم، إنه لم يُطلب منه العمل فترة جديدة، مؤكداً أنه يرى أن الفترة الماضية كانت كافية.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية ترجع إلى عدم كفاية احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وذكر أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدَّر بنحو 17 ملياراً.

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