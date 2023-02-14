سوريا ترفع سقف الحوالات بالليرة إلى 5 ملايين

المصدر: د ب أ

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أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعميماً يقضي برفع سقف الحوالات المسموح بالليرة السورية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري إلى خمسة ملايين.

وقال المصرف، في بيان صحفي اليوم، أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن هذا التعميم يأتي بهدف توفير المزيد من المرونة في عمليات تحويل الأموال عبر شركات الحوالات الداخلية.

وكان مصرف سوريا قرر في بداية شهر يناير الماضي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار إلى 4522 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.

وفقدت العملة السورية قيمتها منذ منتصف شهر مارس عام 2011 حيث لم يكن سعر صرف الدولار حتى منتصف العام حينها يتجاوز 50 ليرة سورية.

وتعاقب الحكومة السورية في مناطق سيطرتها بالحبس لعدة سنوات من يتعامل بالدولار أو أي عمله خارجية أخرى في عمليات البيع والشراء.

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