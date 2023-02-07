العراق يعدل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار

المصدر: رويترز

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قال مجلس الوزراء العراقي في بيان اليوم الثلاثاء إنه صادق اليوم على قرار بتعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار.

وكان سعر صرف الدينار العراقي عند 1470 دينارا مقابل الدولار قبل أن يفرض مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من جانب البنوك التجارية العراقية في نوفمبر تشرين الثاني.

كانت الخطوة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي تهدف إلى وقف تحويل الدولار بشكل غير القانوني.

وبلغ سعر الصرف في الأسابيع القليلة الماضية حوالي 1690 دينارا للدولار.

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